O músico porto-riquenho Bad Bunny é a primeira confirmação para o cartaz do festival MEO Sudoeste, atuando no dia 5 de agosto, no Palco MEO.

Bad Bunny é um dos nomes mais sonantes da música latina de hoje, tendo editado "Oasis", álbum no qual colaborou com J Balvin, este ano e estando a preparar outro "Mi Papi Daniel", para 2020.

Ao longo da sua carreira, colaborou também com nomes como Cardi B ou Drake, entre outros.

O MEO Sudoeste irá realizar-se na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 4 a 8 de agosto, sendo que o campismo abre logo a 1 de agosto.

Os bilhetes diários e passes gerais á se encontram disponíveis em todos os locais habituais, a preços que vão dos 48 euros aos 100 euros até ao final deste mês.

Estão também disponíveis dois packs para fãs: o Pack Tribo, que custa 380 euros e inclui 5 passes para todos os dias do Festival mais 9 dias de campismo grátis, e o Fã Pack FNAC, que custa 85 euros.