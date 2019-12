Willie Nelson, um dos maiores ícones da música country, viu-se obrigado a deixar de fumar marijuana. Hoje com 86 anos, o músico norte-americano sempre foi um grande adepto do livre consumo de erva mas devido a problemas respiratórios terá de deixar de o fazer. "Abusei bastante dos meus pulmões no passado, portanto é-me mais difícil de respirar nos dias que correm e tenho de ter cuidado", confessou em entrevista a um canal de televisão do Texas.

"Comecei por fumar casca de cedro, depois passei para cigarros e depois para o que quer que fosse", acrescentou ainda Nelson, "e isso quase me matou". Em anos recentes, o artista viu-se obrigado a cancelar vários concertos devido a problemas respiratórios, tendo deixado de fumar cigarros - fumava dois a três maços por dia - para tentar controlar o problema. Esteve em riscos de vida depois de várias pneumonias terem levado um dos pulmões a deixar de funcionar.

Numa entrevista recente à Rolling Stone, Nelson explicou: "quase morri, portanto disse 'esperem lá, não estou a ficar assim tão alterado com os Chesterfields', portanto deitei os cigarros fora, enrolei 20 charros, enfiei-os no pacote e não fumei um único cigarro desde então". Apesar disso, os problemas persistiram portanto agora o octogenário decidiu deixar de fumar de todo. Recorde-se que Nelson é dono de uma empresa de marijuana chamada Willie's Reserve, criada depois de a venda ter sido legalizada em vários estados norte-americanos.