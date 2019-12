"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", o álbum de estreia de Billie Eilish, venceu a concorrência para o site de música Consequence of Sound e foi eleito o melhor de 2019. "O que é mais intrigante sobre Eilish é a forma como ela consegue pisar a linha entre o nicho e o universal, o familiar e o estranho, o absurdo e o maravilhoso", escreve a equipa do site na defesa da sua escolha, "à superfície, 'When We All Fall Asleep...' parece agressivamente abrasivo, mas não é".

O top 5 da publicação é totalmente composto por mulheres, com álbuns de Ariana Grande, Sharon Van Etten, Angel Olsen e Jamila Woods a surgirem à frente de discos de Tyler, The Creator, Vampire Weekend, Tool ou, mais abaixo, Nick Cave e Bruce Springsteen. Entre outros registos a chegarem ao top 20 estão "Norman Fucking Rockwell!" de Lana Del Rey, "i,i" de Bon Iver, "When They Get Home" de Solange ou "Cheap Queen", a estreia de King Princess. Confira abaixo a lista completa dos 50 melhores álbuns de 2019 para o Consequence of Sound.

50. Bruce Springsteen – "Western Stars"

49. Black Belt Eagle Scout – "At the Party with My Brown Friends"

48. Hatchie – "Keepsake"

47. Catfish and the Bottlemen – "The Balance"

46. (Sandy) Alex G – "House of Sugar"

45. Clairo – "Immunity"

44. Lady Lamb – "Even in the Tremor"

43. The Regrettes – "How Do You Love?"

42. Nilüfer Yanya – "Miss Universe"

41. Pivot Gang – "You Can’t Sit with Us"

40. Julia Jacklin – "Crushing"

39. Leonard Cohen – "Thanks for the Dance"

38. Jenny Lewis – "On the Line"

37. Sturgill Simpson – "Sound & Fury"

36. Christian Scott aTunde Adjuah – "Ancestral Recall"

35. Jay Som – "Anak Ko"

34. Denzel Curry – "ZUU"

33. The Highwomen – "The Highwomen"

32. BTS – "Map of the Soul: Persona"

31. Anderson .Paak – "Ventura"

30. Charli XCX – "Charli"

29. FKA Twigs – "Magdalene"

28. Maggie Rogers – "Heard It in a Past Life"

27. Slowthai – "Nothing Great About Britain"

26. Weyes Blood – "Titanic Rising"

25. Better Oblivion Community Center – "Better Oblivion Community Center"

24. Flying Lotus – "Flamagra"

23. Purple Mountains – "Purple Mountains"

22. Stella Donnelly – "Beware of the Dogs"

21. Little Simz – "Grey Area"

20. Nick Cave – "Ghosteen"

19. Brittany Howard – "Jaime"

18. Solange – "When They Get Home"

17. Bon Iver – "i,i "

16. Faye Webster – "Atlanta Millionaires Club"

15. King Princess – "Cheap Queen"

14. PUP – "Morbid Stuff"

13. Big Thief – "U.F.O.F."

12. Freddie Gibbs & Madlib – "Bandana"

11. Charly Bliss – "Young Enough"

10. Tool – "Fear Inoculum"

9. Lana Del Rey – "Norman Fucking Rockwell!"

8. Vampire Weekend – "Father of the Bride"

7. Lizzo – "Cuz I Love You"

6. Tyler, the Creator – "IGOR"

5. Ariana Grande – "thank u, next"

4. Angel Olsen – "All Mirrors"

3. Jamila Woods – "Legacy! Legacy!"

2. Sharon Van Etten – "Remind Me Tomorrow"

1. Billie Eilish – "When We Fall Asleep, Where Do We Go?"