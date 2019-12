Os Slipknot explicaram, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, o porquê de terem cancelado a sua atuação no Knotfest, o seu próprio festival, cuja edição mexicana foi no passado sábado palco de um motim:

"Devido a circunstâncias imprevistas, os Slipknot não puderam atuar no Knotfest, na última noite [sábado].

As grades de segurança tornaram-se num problema, e foi decidido que, para segurança dos fãs, nem os Slipknot nem os convidados especiais Evanescence poderiam subir ao palco.

Esperávamos poder tocar hoje [domingo], mas lamentavelmente houve uma situação em palco, após o cancelamento, que levou à destruição e a estragos em equipamento necessário para poder tocar.

Estamos muito desapontados por não ter tido a oportunidade de tocar, mas a segurança dos nossos fãs e da nossa comunidade é a nossa maior prioridade. Tentaremos voltar ao México no futuro".

Recorde-se que o colapso de uma das grades de segurança, durante uma atuação dos Behemoth, levou ao cancelamento de todo o Knotfest.

Ao serem informados do cancelamento, vários fãs dos Slipknot e Evanescence subiram ao palco e destruíram o equipamento de ambas as bandas, que já se encontrava montado. Houve, até, quem incendiasse a bateria da banda de 'Bring Me Back to Life'.

Veja aqui o comunicado dos Slipknot: