"Magdalene", novo álbum de FKA Twigs, foi eleito o melhor de 2019 pela revista norte-americana Time. "Ao longo de nove canções, ela amplia, aprofunda e intensifica a sua história e a sua paleta musical, testando e juntado em termos criativos hip-hop, R&B, música industrial e avant-garde", defende a publicação.

Numa lista dominada por mulheres, tal como a do site Consequence of Sound, estão também presentes álbuns de Solange, Lana Del Rey, Billie Eilish, Bon Iver e James Blake. Confira abaixo os 10 melhores álbuns de 2019 para a Time.

10. James Blake - "Assume Form"

9. Joe Armon-Jones - "Turn to Clear View"

8. King Princess - "Cheap Queen"

7. Bon Iver - "i,i"

6. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

5. Billy Woods and Kenny Segal - "Hiding Places"

4. Lana Del Rey - "Norman Fucking Rockwell!"

3. Big Thief - "U.F.O.F."

2. Solange - "When I Get Home"

1. FKA twigs - "Magdalene"