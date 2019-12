Os Pearl Jam anunciaram o seu próprio Calendário do Advento. A banda norte-americana irá partilhar uma canção de Natal por dia, nos serviços de streaming. Ao todo serão 12.

A primeira, uma versão de 'Someday at Christmas', de Stevie Wonder, já se encontra disponível para escuta nas várias plataformas. Trata-se de uma canção que a banda ofereceu através do clube de fãs em 2004.

Ouça aqui 'Someday at Christmas':