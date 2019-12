"Thanks for the Dance", álbum póstumo de Leonard Cohen, estreou-se esta semana no primeiro lugar do top de vendas nacional, com "Everyday Life", dos Coldplay, a entrar para a segunda posição. O terceiro lugar é ocupado por "Aqui Está-se Sossegado" de Camané e Mário Laginha. "40 Anos a Dar no Duro", coletânea dos Xutos & Pontapés, cai da liderança para o quarto lugar.

Entre as várias novas entradas da semana, encontram-se também a reedição de "O Monstro Precisa de Amigos" dos Ornatos Violeta (5º), "Metade" de Sara Carreira (9º), "Happy Days" de André Rieu (11º), "Best Of" de Dulce Pontes (12º), "Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)" de Mariah Carey (23º), "You're in My Heart: Rod Stewart with the Royal Philharmonic" de Rod Stewart (29º), "Fados, Fandangos, Malhões... e uma Valsinha" de José Cid (32º) e "Três Cantos ao Vivo" de Três Cantos (48º).

1. Leonard Cohen - "Thanks for the Dance"

2. Coldplay - "Everyday Life"

3. Camané & Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

4. Xutos & Pontapés - "40 Anos a Dar no Duro"

5. Ornatos Violeta - "O Monstro Precisa de Amigos"

6. Carlos do Carmo - "Oitenta"

7. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

8. José Mário Branco - "Canções Escolhidas"

9. Sara Carreira - "Metade"

10. Michael Bublé - "Christmas"

'Dance Monkey' de Tones and I é o novo líder do top de streaming, com o top 10 a contar com duas novas entradas: 'Louco' de Piruka e Bluay e 'Tranquilo' de Fucking Aragão.

1. Tones and I - 'Dance Monkey'

2. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

3. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

4. Julinho KSD - 'Vivi Good'

5. Plutónio - 'Somos Iguais'

6. Piruka & Bluay - 'Louco'

7. Fucking Aragão - 'Tranquilo'

8. Travis Scott - 'Highest in the Room'

9. Julinho KSD - 'Sentimento Safari'

10. Plutónio - 'Vergonha na Cara'