Os Faith No More estarão de volta a Portugal em 2020 para um concerto no festival NOS Alive, a 10 de julho. A notícia foi avançada esta noite pela RTP e pouco depois comunicada pela Everything Is New e pela própria banda.

O grupo de Mike Bordin, Roddy Bottum, Billy Gould, Mike Patton e Jon Hudson junta-se, assim, ao cartaz do 'dia do meio' do festival de Álvaro Covões, o mesmo em que atuarão Billie Eilish, Cage the Elephant e Anderson .Paak & the Free Nationals.

O último concerto dos Faith No More em Portugal data de 2010, precisamente no festival onde dez anos depois voltarão.

No final de novembro, após um hiato que teve início em 2016, os Faith No More confirmaram as primeiras datas em festivais europeus em 2020, entre as quais um concerto no festival Mad Cool, em Madrid, a 11 de julho. A banda de 'Epic' e 'A Small Victory' anunciou o seu regresso com humor, escrevendo que "cinco anos, quatro colonoscopias, duas obturações e uma mão cheia de exames à próstata depois dizem-nos que é altura de voltarmos rapidamente à Europa".

O NOS Alive decorre nos dias 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 3 dias custa 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.

Cartaz:

9 julho

Palco NOS

Taylor Swift

Alt-J

Khalid

Palco Sagres

Parov Stelar

10 julho

Palco NOS

Billie Eilish

Faith No More

Cage the Elephant

Finneas

Anderson. Paak & the Free Nationals

Palco Sagres

Caribou

Hobo Johnson and the Lovemakers

11 julho

Palco NOS

Da Weasel

Two Door Cinema Club

HAIM

Palco Sagres

Wolf Parade

Parcels

Atualizado às 21h10