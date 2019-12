Billie Eilish foi ao programa de Jimmy Kimmel e confessou não saber quem são os Van Halen. Questionada pelo apresentador sobre a banda, a artista de 17 anos respondeu: "quem? Não sei, quem é?", com Kimmel rapidamente a reagir, dizendo "acho que vou começar a chorar", mas assumiu conhecer Madonna e Cyndi Lauper.

Aquando da divulgação do vídeo, as reações na internet não se fizeram esperar, com muito a criticarem a falta de conhecimento de Eilish. Contudo, o baixista dos Van Halen, Wolfgang Van Halen (filho do guitarrista Eddie Van Halen), veio a público defender a artista: "se não ouviram falar da Billie Eilish, vão pesquisar. Ela é fixe. Se não ouviram falar dos Van Halen, vão pesquisar. Eles também são fixes. É suposto a música juntar-nos e não dividir-nos. Ouçam o que querem ouvir e não envergonhem os outros por não conhecerem aquilo de que gostam".

Recorde-se que o mais recente álbum dos Van Halen, "A Different Kind of Truth", saiu para as lojas em 2012, quando Eilish tinha 11 anos, e que não dão um concerto desde 2015.