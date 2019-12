O ator Jason Momoa, conhecido pelo seu papel enquanto Aquaman no universo cinematográfico da DC Comics e por ter encarnado Khal Drogo em "Guerra dos Tronos", foi um dos muitos fãs de Slayer presentes no último concerto da banda.

Não só isso, como ainda levou os seus dois filhos ao concerto, tendo "atuado" na primeira parte juntamente com Phil Anselmo e os Illegals. O ator interpretou 'This Love', tema dos Pantera, ao lado do músico.

"Foi um sonho de infância tornado realidade", escreveu, mais tarde, no Instagram. "Sinto-me muito grato por esse momento, partilhado com os meus amigos e os meus bebés".

E não se ficou por aí; Momoa chegou ainda a tirar fotos com os próprios Slayer, e com outros músicos que por ali passaram, como Les Claypool (Primus), Kirk Hammett e Robert Trujillo (Metallica) e Scott Ian (Anthrax).

