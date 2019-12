Depois de Grumpy Cat, foi agora a vez de Lil Bub deixar os fãs de gatos tristes. A felina, que se tornou famosa na internet ao colaborar com músicos como Steve Albini, Run The Jewels, Andrew W.K. ou com a atriz Whoopi Goldberg, morreu no passado domingo, aos 8 anos. "Perdemos a mais pura, querida e mágica força de vida no nosso planeta", escreveu o dono Mike Bridavsky numa extensa publicação no Instagram, "a Bub estava deitada, feliz e cheia de amor, na nossa cama este sábado à noite, mas morreu inesperadamente e de forma pacífica durante o sono".

O percurso para o sucesso de Bub começou em 2011, quando Bridavsky começou a partilhar imagens dela no Tumblr. Chamou à atenção dos cibernautas pelos grandes olhos verdes e uma aparência física marcada pela polidactilia (uma má formação congénita que se manifesta na existência de mais dedos do que o normal numa ou mais patas) e outras má-formações, como a osteoporose e o nanismo. Além de um programa na internet chamado "Lil Bub's Big Show", a gata deu origem a um livro, gravou um álbum e colaborou em música de Andrew W.K., Run The Jewels e Surfer Blood.

Com uma conta de Instagram com quase 2 milhões e 500 mil seguidores, o sucesso de Bub ajudava gatos e outros animais com necessidades especiais através do Lil Bub's Big Fund for the ASPCA, que em 2016 já tinha angariado mais de 180 mil euros para abrigos norte-americanos. No mesmo ano, com participação em eventos e venda de merchandise, a gata tinha conseguido 150 mil euros para gatos com necessidades (leia mais sobre Bub neste artigo do Expresso).

Grumpy Cat, a gata "rabujenta", também uma celebridade de quatro patas na internet, morreu a 14 de maio deste ano, aos 7 anos, vitimada por problemas causados por uma infeção urinária. As duas gatas chegaram a surgir juntas no documentário "Lil Bub & Friendz", que estreou em abril de 2013 no festival de cinema de Tribeca.