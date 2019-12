Os Pearl Jam partilharam no dia 1 de dezembro, no Instagram, uma fotografia do seu último concerto em Portugal.

A fotografia remonta a 2018 e foi tirada no festival NOS Alive, mostrando o guitarrista Mike McCready com Jack White, com quem os Pearl Jam colaborariam nessa noite.

Também no dia 1, a banda partilhou no Twitter uma montagem com posters de concertos passados na Europa, incluindo uma homenagem à atuação no festival austríaco Nova Rock, em 2007, com os Linkin Park e os Smashing Pumpkins.

Também é possível ver posters de concertos em Londres, Berlim, Copenhaga, Paris, Praga, Budapeste, Amesterdão, Zurique e do festival Rock Werchter.

Ambas as partilhas adensam rumores que têm vindo a circular pelo fórum Ten, da página oficial dos Pearl Jam, que dão conta de que Eddie Vedder e companhia regressarão à Europa em 2020. [actualização: na manhã desta segunda-feira foram divulgadas as datas da digressão europeia dos Pearl Jam, não constando entre elas, para já, qualquer referência a Portugal]