Os Slayer deram, no passado sábado, aquele que foi anunciado como sendo o último concerto da sua carreira.

A banda norte-americana disse adeus aos fãs a partir do palco do The Forum, em Los Angeles.

Este concerto fez parte da digressão que os Slayer apresentaram como sendo a de despedida, que passou este ano por Portugal, pelo festival VOA.

No adeus, os Slayer interpretaram 20 canções ao todo, entre as quais clássicos como 'South of Heaven', 'Raining Blood' e 'Angel of Death'.

Visivelmente emocionado, o vocalista e baixista Tom Araya ainda dirigiria algumas palavras ao público, no fim do espetáculo: "muito obrigado por partilharem o vosso tempo connosco", disse.

"Vou sentir a vossa falta. Mas, mais importante ainda, quero agradecer-vos por fazerem parte da minha vida. Fiquem bem".

Veja aqui o alinhamento e os vídeos do concerto:

1. South of Heaven

2. Repentless

3. Postmortem

4. World Painted Blood

5. Hate Worldwide

6. War Ensemble

7. Stain of Mind

8. Disciple

9. When the Stillness Comes (clean intro was skipped)

10. Born of Fire

11. Payback

12. Seasons in the Abyss

13. Jesus Saves

14. Chemical Warfare

15. Hell Awaits

16. Dead Skin Mask

17. Show No Mercy

18. Raining Blood

19. Mandatory Suicide

20. Angel of Death