Os Slipknot cancelaram uma edição do seu próprio festival, o Knotfest, no México provocando a ira dos fãs.

A banda norte-americana iria atuar juntamente com os Evanescence, no passado sábado, na Cidade do México mas o colapso de uma das grades de segurança levou ao cancelamento de todo o evento.

As grades ter-se-ão partido durante a atuação dos Behemoth, que subiram ao palco nesse dia, juntamente com os Godsmack, Bullet For My Valentine e Papa Roach, entre muitos outros.

Ao serem informados do cancelamento, vários fãs dos Slipknot e Evanescence subiram ao palco e destruíram o equipamento de ambas as bandas, que já se encontrava montado. Houve, até, quem incendiasse a bateria da banda de 'Bring Me Back to Life'.

No Twitter, os Slipknot reagiram ao cancelamento dizendo que a segurança "é a prioridade número um", explicando que teriam regressado ao palco caso o gradeamento tivesse sido consertado.

Veja um vídeo dos incidentes: