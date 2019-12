Billie Eilish revelou numa entrevista recente, com a revista Vanity Fair, que troca mensagens com Drake e os fãs da artista não demoraram muito a mostrar a sua indignação. "O Drake é o tipo mais simpático com quem já falei", disse Eilish, "quer dizer, só falei com ele por mensagem, mas é muito simpático. Tipo, não precisava de ser simpático, sabem?". Recorde-se que Drake tem 33 anos e Eilish 17.

"Porque é que o Drake anda a falar com a Billie Eilish?", questiona um fã no Twitter, com outro a dizer: "não culpo a Billie Eilish por achar que é fixe o Drake querer ser amigo dela. Adorava quando tinha 17 anos e homens adultos queriam conhecer-me. Só depois, olhando para trás, comecei a achar estranho. E só cabe aos adultos interrogarem-se o que 'ser simpático' realmente significa aqui".

Há também quem relembre uma situação semelhante com a atriz de "Stranger Things" Millie Bobby Brown, que quando tinha 14 anos também revelou que o rapper canadiano trocava mensagens consigo: "podemos falar sobre o Drake mandar mensagens à Billie Eilish e à Millie Bobby Brown... Ele é um homem adulto e elas são duas raparigas menores... É bastante arrepiante, se me perguntarem".

