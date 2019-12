A cantora e rapper Lizzo, que lidera as nomeações para os Grammys 2020, partilhou uma série de fotos sem roupa nas suas redes sociais.

A norte-americana, que este ano deveria ter atuado no NOS Primavera Sound, no Porto, mas acabou por cancelar, é uma defensora do movimento “body positivity”, segundo o qual todas as pessoas devem ter uma forte autoestima, independentemente do seu tipo de corpo.



Na resposta às fotos, em que Melissa Viviane Jefferson, aka Lizzo, usa o longo cabelo para não aparecer completamente nua, os seguidores da voz de 'Juice' dividem-se: enquanto uns elogiam a sua confiança, outros lamentam uma atitude que consideram “vulgar”.