Alanis Morissette vai voltar à estrada para celebrar 25 anos do álbum "Jagged Little Pill", que a tornou conhecida em 1995 com êxitos como 'You Oughta Know', 'Ironic' ou 'You Learn'. A artista canadiana agendou uma extensa digressão mundial para 2020, embora apenas tenham sido divulgadas as datas norte-americanas: começa a 2 de junho em Portland e termina a 25 de julho em Nashville. Antes disso, sobe esta noite ao palco do Apollo Theater, em Nova Iorque, e no sábado atua em Mashantucket, no estado de Connecticut.

Os concertos nos Estados Unidos terão primeiras partes asseguradas pelos Garbage e Liz Phair e os bilhetes para estas primeiras datas são colocados à venda a 10 de dezembro. Em palco, Morissette apresentará "Jagged Little Pill" na íntegra e também canções de outros álbuns, incluindo de um novo registo, intitulado "Such Pretty Forks in the Road", que chega às lojas a 1 de maio. Ouça abaixo o novo single, 'Reasons I Drink'.

"Jagged Little Pill" chegou às lojas a 13 de junho de 1995, contando com produção de Glen Ballard (colaborador de Michael Jackson ou Aerosmith), e tornou-se um dos álbuns mais vendidos de sempre (segundo o site oficial, chegou aos 60 milhões em todo o mundo), valendo à artista um total de 7 Grammys.