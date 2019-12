O rapper Tyler, The Creator foi alvo de um novo perfil por parte da revista GQ, onde abordou várias questões acerca da sua vida pessoal.

Em 2018, Tyler deu a entender estar numa relação com o também músico Jaden Smith, filho do ator Will Smith, explicando à GQ que é, de facto, bissexual.

"Gosto de raparigas, mas acabo na cama com os irmãos delas", brincou, sem revelar as identidades dos seus amores presentes ou passados.

O rapper enumerou, ainda, tudo aquilo de que não gosta nas pessoas: não hidratar a pele, um bafo a cheirar a erva, andar a tentar perder peso, usar sapatilhas grossas e pô-lo a ouvir a sua própria música quando anda na rua.

O seu último álbum, "IGOR", onde veste a pele de uma persona com o mesmo nome - com fato e peruca loira -, também foi abordado.

"Posiciona-se numa linha muito ténue entre a palermice, a comédia e a arte", explicou. "Tenho de ter muito cuidado para que não dê cabo da perceção das pessoas. É arte e uma ideia".