O vocalista dos Deftones, Chino Moreno, deu uma entrevista à revista Kerrang! onde explicou o porquê de a banda não se considerar como fazendo parte da cena metal.

O músico sentou-se à conversa com Lauren Mayberry, vocalista dos Chvrches, banda convidada pelos Deftones para atuar no seu próprio festival - o Dia De Los Deftones - e cuja confirmação no evento mereceu críticas por parte dos Hatebreed.

"Também tivemos de lidar com esse tipo de críticas quando estávamos a começar", explicou Moreno. "Nunca encaixámos no mundo do metal. Dávamos concertos com bandas do género, mas nunca fizemos parte".

"Sempre pensei que isso era algo fixe, poder enveredar por qualquer coisa e fazer com que funcionasse. Isso ajudou à nossa longevidade enquanto banda, porque nunca fomos uma coisa apenas".

Quando isso acontece, continuou o vocalista, "acabas por ficar preso numa caixa. Não devias ter de te comprometer. Especialmente numa idade em que há tanto por explorar".

"Se seguires apenas uma coisa durante demasiado tempo, não estás a deixar-te vivê-la. Em cada género há coisas boas e más. Consigo encontrar coisas interessantes em qualquer género, hoje em dia - até na country", rematou.