A cantora norte-americana Joss Stone regressará a Portugal em abril de 2020, para um concerto que terá lugar no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5 desse mês.

O espetáculo fará parte da sua "Total World Tour", digressão que teve início em 2014 e que tem como objetivo passar por todos os estados-membros da ONU. Até agora, Stone já atuou em 170 países.

Os bilhetes poderão ser adquiridos em todos os locais habituais, a preços que vão dos 30 euros aos 40 euros. Em agosto, a cantora deu um espetáculo no festival MEO Sudoeste.

«Hoje com 32 anos, Stone mantém o fogo na voz mas aprendeu a controlá-la melhor, a dar-se mais espaço para respirar. Descalça, como sempre, no palco do MEO Sudoeste, nesta última noite da edição de 2019, mostrou que está mais leve e livre», pode ler-se na reportagem BLITZ.

