Johnny Depp irá produzir um novo musical envolvendo Michael Jackson, mas sem que o falecido músico seja a figura principal.

Ao invés, e em parceria com o dramaturgo Julien Nitzberg, Depp irá contar uma história alternativa da famosa luva branca do "Rei da Pop".

O musical tem, apropriadamente, como título "For the Love of Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as Told by His Glove" e terá a sua estreia em Los Angeles, no dia 25 de janeiro.

O espetáculo irá abordar "as forças estranhas que formaram o Michael e os escândalos que prejudicaram a sua reputação", sendo que uma dessas "forças estranhas" será precisamente a luva branca - que é descrita como "um alienígena que se alimenta do sangue de rapazinhos virgens".

Outras figuras que passaram pela vida De Michael Jackson, como os Jackson 5, Donny Osmond, Corey Feldman e o seu macaco de estimação, Bubbles, também serão representadas no musical.