Já é conhecida a primeira canção do novo disco dos Clã.

'Tudo no Amor', com letra de Sérgio Godinho e música de Hélder Gonçalves, acaba de ser revelada e antecipa o próximo álbum da banda nortenha, com saída prevista para a primavera de 2020.

Este será o primeiro disco de estúdio dos Clã desde “Corrente”, de 2014.

Veja aqui o vídeo, realizado por Vasco Mendes e protagonizado por Luís Araújo e Maria Leite.