Paul McCartney anunciou mais concertos da digressão 'Freshen Up', que o verá na Europa entre a primavera e o verão de 2020. A última confirmação é no país vizinho: o ex-Beatle reservou o Estádio Olímpico de Barcelona para um espetáculo a 17 de junho.

Recorde-se que o veterano inglês de 77 anos encabeça a 26 de junho o mítico festival de Glastonbury, no seu país natal, e estenderá a comemoração a países como Holanda, França, Alemanha, Itália e Bélgica.

As datas da digressão até agora divulgadas são as seguintes:

23 de maio - Lille, França

26 de maio - Paris, França

29 de maio - Nijmegen, Holanda

31 de maio - Bordéus, França

4 de junho - Hannover, Alemanha

7 de junho - Lyon, França

10 de junho - Nápoles, Itália

13 de junho - Luca, Itália

17 de junho - Barcelona, Espanha

21 de junho - Festival Rock Werchter, Bélgica

26 de junho - Festival Glastonbury, Inglaterra

Até ao momento, Portugal não faz parte do roteiro. Recorde-se que o músico inglês deu até hoje um único concerto no nosso país, tendo sido o primeiro artista a pisar o palco da debutante edição portuguesa do Rock in Rio, a 28 de maio de 2004, num dia extra que antecedeu a programação 'regular' do festival. Em 2020, o Rock in Rio decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Até ao momento, Foo Fighters é o único nome anunciado para o festival do Parque da Bela Vista.