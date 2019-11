Morrissey está a preparar o lançamento de um novo álbum. Intitulado "I Am Not a Dog on a Chain", o disco tem data de lançamento marcada para março de 2020.

"I Am Not a Dog on a Chain" será o 13º álbum a solo de Morrissey, sucedendo a "Low in High School", de 2017, e a "California Son", disco de versões lançado este ano.

Ao website Morrissey Central, o seu meio de comunicação preferencial, o ex-Smiths descreveu "I Am Not a Dog on a Chain" como "o melhor" de si. "Demasiado bom para ser real, demasiado real para ser considerado bom", acrescentou.

O disco conterá, ao todo, 11 faixas, entre as quais uma versão da banda britânica The Love Affair. Juntamente com "I Am Not a Dog on a Chain", a editora BMG irá também reeditar vários trabalhos de Morrissey, como "Southpaw Grammar" e "You Are the Quarry".

Confira aqui o alinhamento:

01. Jim Jim Falls

02. Love Is On Its Way Out

03. Bobby, Don’t You Think They Know?

04. I Am Not a Dog on a Chain

05. What Kind of People Live in These Houses?

06. Knockabout World

07. Darling, I Hug a Pillow

08. Once I Saw the River Clean

09. The Truth About Ruth

10. The Secret of Music

11. My Hurling Days Are Done