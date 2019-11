As Haim são o mais recente nome confirmado no cartaz do NOS Alive.

O trio norte-americano, composto pelas irmãs Este, Danielle e Alana, regressa assim a Portugal para apresentar as canções presentes nos seus dois álbuns de estúdio, "Days Are Gone" (2013) e "Something to Tell You" (2017).

As Haim atuarão no Palco NOS no dia 11 de julho, juntando-se assim aos anteriormente confirmados Da Weasel, Two Door Cinema Club, Wolf Parade e Parcels.

Os bilhetes para o NOS Alive encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 159 euros (passe).

Recorde aqui as fotos do concerto das HAIM no Rock in Rio Lisboa, em 2018.