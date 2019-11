Novembro está a terminar e com ele chegam mais novidades de música nacional. Entre álbuns, EPs, singles e vídeos, a semana termina com novidades de, entre outros, Diogo Piçarra, ELAS (projeto que une Aurea e Marisa Liz, dos Amor Electro), Héber Marques (dos HMB) a solo, Regula, Da Chick ou Surma, além de, claro, o regresso dos Clã com 'Tudo no Amor'.

Diogo Piçarra - "South Side Boy"

O terceiro álbum de originais de Diogo Piçarra chega hoje às lojas e plataformas de streaming. Dele fazem parte singles como 'Coração', 'Anjos' (dueto com Carolina Deslandes) ou 'Normal', bem como colaborações com os produtores Charlie Beats, Holly e Lhast. "'South Side Boy' simboliza os nossos medos, as nossas falhas, as nossas inseguranças e dúvidas", diz o cantor sobre o álbum.

ELAS - "9"

O álbum de estreia do projeto que junta Aurea e Marisa Liz, vocalista dos Amor Electro, é apresentado esta sexta-feira, às 21h30, na FNAC do centro comercial Colombo, em Lisboa. Entre versões de temas dos Ornatos Violeta ('Ouvi Dizer'), José Mário Branco ('Inquietação'), Portishead ('Glory Box') ou Aretha Franklin ('Natural Woman'), o registo inclui cinco canções originais compostas por Afonso Cabral, Jorge Cruz, Márcio Silva e Tiago Machado.

Héber Marques - "Amanhã"

O novo EP de Héber Marques, líder dos HMB, "Amanhã", é descrito como um recomeço e o início de "uma nova etapa". Composto por seis canções, entre as quais o single 'Amor Perfeito', o disco será apresentado na FNAC do Colombo, em Lisboa, a 8 de dezembro (17h00). "Há muito que queria partilhar estas canções com quem gosta de me ouvir. Chegou a hora de finalmente as revelar".

Regula - 'Júlio César'

Antecipando a edição de um novo álbum, "Ouro Sobre Azul", chegou esta semana, sem aviso prévio, o vídeo do single 'Júlio César'. Produzido por Filetes e misturado e masterizado por Charlie Beats, o tema pode ser escutado abaixo.

Da Chick - 'Do Your Thang'

O novo single de Da Chick é o terceiro avanço para o próximo trabalho, "Conversations with the Beat", com edição marcada para 28 de fevereiro do próximo ano. Sobre a nova canção, a artista diz: "é uma música de intervenção para mim mesma, é a minha voz interior que, por vezes, grita comigo e mantém-me ativa. Esta é uma música sobre a importância de simplesmente fazer, tentar”.

Surma - "Surma"

O EP homónimo de Surma até pode suceder ao álbum de estreia, "Antwerpen", de 2017, mas nele estão reunidas as primeiras canções criadas pela artistas, regravadas com uma nova roupagem. Além do single 'Wanna Be Basquiat', o registo inclui os temas 'La Rimbaud', 'Yellow Ivories' e 'Ingibjörg' (e um tema bónus).

Holy Nothing - "Real"

Sucedendo a "Plural", "Real" é a segunda parte do álbum que os Holy Nothing vão editar no primeiro trimestre do próximo ano. Intitulado "Plural, Real, Animal", o registo será uma "narrativa repartida em três capítulos. Três fragmentos de uma mesma história". Este novo capítulo, que chega esta sexta-feira, inclui colaborações com Moullinex e Rui Maia.

Lour - "Change"

Depois dos singles 'Remember Me' e 'Change', chega às lojas e plataformas de streaming o EP de estreia de Lour, "Change". O músico de Oeiras começou a dar que falar em 2018, depois de ver o seu primeiro single, 'Honey', a ser incluído na coletânea de novos talentos da FNAC.

O Gajo - 'Cidade Oculta'

O novo vídeo de O Gajo, projeto de João Morais, para o tema 'Cidade Oculta', chega integrado no ciclo de quatro EPs editados ao longo deste ano ("Rossio", "Santa Apolónia", "Cais do Sodré" e "Alcântara-Terra"), antecipando precisamente a edição do último disco, que chega às lojas em dezembro. "As 4 Estações d'O Gajo" será levado a palco no Ferroviário, em Lisboa, a 7 de dezembro, em duas sessões marcadas para as 19h00 e as 22h00.