A$AP Rocky é a nova confirmação da edição de 2020 do Super Bock Super Rock. O rapper norte-americano vai atuar a 16 de julho, no palco Super Bock do festival do Meco.

Rakim Mayers, de seu verdadeiro nome, começou a carreira no início desta década, tendo editado o seu disco de estreia, "Long. Live. A$AP", em 2013. O segundo álbum, “A.L.L.A. (At Long Last A$AP)”, chegaria dois anos depois com produção de Danger Mouse e colaborações de FKA Twigs e Lykke Li. Editado em 2018, "Testing" é o mais recente longa-duração do rapper, uma travessia musical que vai além do hip-hop, integrando outras formas de expressão.

Um dos nomes mais destacados da música urbana norte-americana, A$AP Rocky esteve em 2019 detido durante mais de um mês na Suécia, tendo sido acusado de agredir um homem em Estocolmo, o que lhe valeu uma condenação com pena suspensa.

O seu single mais recente é 'Babushka Boi':

Em 2018 foi um dos cabeças de cartaz do festival NOS Primavera Sound, que se realizou no Porto.

O Super Bock Super Rock realiza-se nos dias 16, 17 e 18 de julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco. Além de A$AP Rocky, a Música no Coração - que organiza o festival - anunciou Foals a 18 de julho.

Os passes para o festival estão à venda por 95 euros.