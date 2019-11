O festival Primavera Sound de Barcelona anunciou 11 novas confirmações para o seu cartaz de 2020.

Kim Gordon, Mavis Staples e Bikini Kill são os grandes destaques de uma edição que também contará com os Chromatics, Sudan Archives, Park Hye Jin, Jenny Hval, Les Amazones D’ Afrique, La Favi, Maria Del Mar Bonet e Lorena Álvarez. Os norte-americanos Pavement também já estavam confirmados.

O Primavera Sound de Barcelona realiza-se de 3 a 7 de junho em vários pontos da cidade catalã, partilhando com a sua congénere portuense vários nomes no cartaz - em 2020, o mesmo sucederá com os Pavement.

No ano passado, o cartaz completo do Primavera Sound foi revelado em janeiro mas, no que diz respeito à edição de 2020, estão prometidas mais confirmações para a próxima segunda-feira, 2 de dezembro.