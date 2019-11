Há mais dois nomes confirmados no cartaz do Vodafone Paredes de Coura.

O norte-americano Ty Segall, que já esteve neste mesmo festival em 2017, regressa ao Minho para um concerto com a sua Freedom Band.

Também confirmado está o britânico Yellow Days, que este ano deveria ter atuado em Paredes de Coura, tendo acabado por cancelar o concerto.

Ty Segall e Yellow Days juntam-se assim aos já anunciados Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Comet, (Sandy) Alex G, Tommy Cash e Squid no festival que se realiza a 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2020.

Os passes gerais estão à venda por 95 euros.