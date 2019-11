O rapper Snoop Dogg está a preparar um álbum de... canções de embalar.

O músico irá lançar "Lullaby Renditions of Snoop Dogg", disco que conterá versões para bebés dos seus próprios temas.

O álbum chega às lojas esta sexta-feira e conterá êxitos como 'Drop It Like It's Hot' ou 'Gin & Juice'.

A primeira edição, como forma de assinalar o Record Store Day, será exclusivamente em vinil mas, a 6 de dezembro, "Lullaby Renditions of Snoop Dogg" será lançado em formato digital.

Ouça aqui um trecho de 'Gin & Juice' para bebés e confira o alinhamento:

1. Gin and Juice

2. What’s My Name?

3. Beautiful

4. Drop It Like It’s Hot

5. Lay Low

6. Sensual Seduction

7. Young, Wild & Free

8. Snoop’s Upside Ya Head

9. California Roll

10. Trust Me

11. Slow Down

12. Doggy Dogg World