Pete Townshend pediu desculpa, nas redes sociais, após se ter mostrado satisfeito com a morte dos seus antigos companheiros nos The Who, Keith Moon e John Entwistle.

"Ainda bem que morreram", afirmou, à revista Rolling Stone, acrescentando que "era muito difícil tocar com eles".

Comentários que geraram uma enorme polémica e uma onda de críticas, e que levaram Townshend a retratar-se.

"Percebo que muitos fãs de longa data dos Who se sintam magoados com esse cabeçalho, mas espero que me conheçam bem o suficiente para saber que conto sempre a verdade e os dois lados da questão", começou por escrever.

"Ninguém sabe o quanto sinto a falta do Keith e do John enquanto pessoas, amigos e músicos. Ainda estou zangado com eles por terem morrido".

Em relação às declarações, Townshend afirmou que não passavam de "ironia tipicamente britânica".

"Posso estar satisfeito por me ter libertado enquanto guitarrista e compositor, mas triste por ter perdido amigos. É irónico e deixa-me zangado", disse, pedindo também desculpas aos familiares dos ex-colegas.

Veja aqui o comunicado de Pete Townshend: