Na sequência de um processo instaurado pelos Nirvana contra Marc Jacobs, por este ter utilizado um smiley muito parecido com um que se tornou imagem de marca da banda, nos anos 90, o estilista vem agora apresentar as suas dúvidas de que o mesmo tenha sido desenhado por Kurt Cobain, falecido líder da banda norte-americana.

Esta terça-feira, Jacobs contra-atacou a banda com novas alegações, confirmou o tribunal: "a aparente ausência de qualquer pessoa viva que tenha presenciado a criação da obra em questão, alegadamente protegida por direitos autorais, associada às numerosas incongruências no registo em que assentam as alegações dos Nirvana servem de base à contra-alegação apresentada".

Com este pedido, o estilista quer que o registo de direitos de autor seja considerado inválido. Recorde-se que foi em dezembro do ano passado que a banda avançou com um processo em tribunal contra Jacobs, alegando que o desenho do smiley usado pelo estilista numa t-shirt era demasiado semelhante ao da banda.

Dave Grohl e Krist Novoselic, os dois únicos elementos vivos dos Nirvana, terão declarado não saber quem criou o logótipo utilizado pela primeira vez pela banda num folheto em 1991 e registado no ano seguinte. Na t-shirt/sweatshirt de Jacobs, integrada na coleção "Bootleg Redux Grunge", o smiley surge com um M e um J no lugar dos X que fazem de olhos no desenho dos Nirvana e com a palavra Heaven em vez do nome da banda.