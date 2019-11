Madonna foi forçada a cancelar os três concertos que havia agendado para a cidade de Boston, nos Estados Unidos, devido a problemas de saúde.

É mais um percalço na digressão em torno de "Madame X", já depois de ter sido forçada a adiar o seu início devido a problemas na produção, e de ter cancelado um concerto em Nova Iorque devido a lesão.

"Dar o meu espetáculo todas as noites dá-me uma alegria imensa, e cancelá-lo é uma espécie de castigo. Mas de momento estou com muitas dores, e tenho que descansar e seguir as ordens do médico, para que possa voltar melhor e com mais força", afirmou a cantora em comunicado.

Os concertos, que teriam lugar de 30 de novembro a 2 de dezembro, não serão para já reagendados devido ao calendário extremamente preenchido de Madonna.

Recorde-se que a cantora irá trazer a digressão "Madame X" ao Coliseu dos Recreios, nos dias 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro de 2020.