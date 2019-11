O festival basco BBK Live anunciou esta semana as primeiras confirmações para o seu cartaz.

Kendrick Lamar, The Rapture, Bad Bunny, The Killers, Pet Shop Boys, Caribou e Four Tet constituem alguns dos primeiros nomes avançados para o evento.

O BBK live realiza-se em Bilbau de 9 a 11 de julho, as mesmas datas do NOS Alive. Depois do Rock in Rio-Lisboa, no fim de junho, o Super Bock Super Rock e o MEO Marés Vivas também se realizam em julho.

Destes nomes, apenas Caribou tem reencontro marcado com o público português e com o NOS Alive.

Já os Killers atuarão no Mad Cool, espécie de "irmão" do NOS Alive, que também se realiza nas mesmas datas e com quem tem partilhado, ao longo dos anos, vários nomes do cartaz.

2020 não será exceção, já que Billie Eilish, Taylor Swift, Cage the Elephant, Khalid, Finneas e Alt-J atuarão em Madrid e em Algés, no mesmo período de tempo.