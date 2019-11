A casa de Jeff Tweedy em Chicago foi alvejada por um atirador desconhecido, na manhã de terça-feira.

O vocalista e guitarrista dos Wilco encontrava-se com a sua família no interior, e foi acordado pelo som das balas. Foram dez os tiros que atingiram a casa do músico, de acordo com o relato da sua mulher, Susan, no Facebook.

"Foi a coisa mais ruidosa e assustadora que já ouvi", contou. "Não sei o que fazer, nem sei porque estou a partilhar isto, exceto para vos dizer para terem cuidado".

As autoridades locais já se encontram a investigar o incidente, não tendo para já efetuado quaisquer detenções mas confirmando que não houve feridos.