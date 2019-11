Dave Mustaine, vocalista dos Megadeth, falou pela primeira vez sobre a sua luta contra o cancro, mostrando-se feliz por ter recebido o apoio de James Hetfield, seu antigo companheiro nos Metallica.

Após saber que sofre de cancro da garganta, Dave Mustaine recebeu uma mensagem do vocalista dos Metallica.

“Recebi muitas mensagens de apoio de pessoas que nem sabia que queriam saber de mim. Acima de tudo, recebi um SMS do meu velho irmão, James Hetfield, e fiquei tão feliz. Ao contrário do que possam pensar, e ao contrário do que nós fazemos crer, eu adoro o James e sei que ele me adora e que se preocupa comigo. Isso percebe-se no momento da verdade, quando digo ao mundo que tenho uma doença mortal. Quem vem apoiar-me? O James”.

Dave Mustaine e James Hetfield têm uma relação periclitante desde que o primeiro foi despedido dos Metallica, em 1983.

Na mesma entrevista, Dave Mustaine contou ainda que soube sofrer de cancro da garganta quando foi ao dentista.

“Pensei em todos os truques que aprendi com as artes marciais e segui à risca tudo o que o médico me disse para fazer. Espero que o cancro fique por aqui. Mas sinto-me ótimo”, afirmou o norte-americano.

Aos 58 anos, Dave Mustaine já terminou o tratamento para o cancro e garante que os médicos estão muito otimistas quanto à sua evolução.