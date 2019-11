Anderson Paak & the Free Nationals é o último nome anunciado para o cartaz do festival NOS Alive. O concerto está marcada para o palco NOS, a 10 de julho, o mesmo dia em que atuam Billie Eilish, Finneas e Cage The Elephant.

A edição de 2000 do NOS Alive acontece a 9, 10 e 11 de julho. Entre os nomes já anunciados contam-se Alt-J, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.