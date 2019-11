Quando, ao longo de um concerto, os gestos são gastos e os elogios são plásticos, a coisa percebe-se e o nariz torce-se sozinho. Não há negócio como o do show business, mas também não há como enganar aproximadamente 4 mil pessoas, tantas quantas cabem num Coliseu dos Recreios cheio e a ferver. Ezra Koenig, vocalista, guitarrista e mestre de cerimónias deste combo indie-ska-art-pop-rock, não se desdobrou em galanteios, mas quando lhe deu para isso o povo acreditou. Terminou garantindo que não imaginaria melhor encerramento da digressão europeia do que aquele que Lisboa lhe proporcionou. Nove anos depois do último concerto em sala na capital - o músico trintão lembrou-o duas vezes - e meses depois de um regresso em festival, este tinha de ser um concerto diferente. Dar e receber: o ensinamento é antigo, mas renova-se sempre que há vontade.

A música dos Vampire Weekend é - não seremos os primeiros a vincá-lo - uma sopa onde cabe muita coisa: a postura limpinha e académica pediria talvez que o lado barroco fosse enfatizado, mas é quase sempre a trepidação ska que os põe mais à vontade; a faceta trauteavelmente pop (especialmente dos vestígios mais recentes) parece inclinar a banda para uma certa normalização, mas logo há rock rápido e aguerrido para equilibrar as contas. Neste ping-pong contrastante poderiam diluir-se os mais honestos intentos, mas o carisma não é só um tipo a berrar, uma alma torturada ou um sujeito de feitio difícil. Ezra Koenig e companheiros (núcleo duro formado por ele, Chris Baio no baixo e Chris Tomson na bateria) parecem genuinamente gente com vontade de iluminar uma sala de espetáculos sem recorrer a habilidades.

Acompanhados por palmas logo aos primeiros acordes (foi Baio quem as pediu), 'Flower Moon' começa um concerto que, mais do que uma vez, bateu à porta dos anos 80 de Paul Simon (mais do que a mesma década dos Talking Heads, outra das referências à mão de semear). Ao fundo, um globo terrestre com focos luminosos nos contornos. Nas músicas deste mundo há África, nostalgia tropical e outras contaminações - esta nunca foi a sua banda quadrada de rock alternativo; ainda não foi agora que se transformou numa.

Desponta um som extraordinariamente bem definido, atestável nos riffs cristalinos de Koenig e do seu contraponto, Brian Robert Jones. A secção rítmica é enrijecida por uma segunda bateria e outras percussões, a cargo de Garrett Ray. Nos teclados, de um lado está Will Canzoneri (o piano é dele) e do outro Greta Morgan, que também se acerca da guitarra quando se justifica (e mais adiante fará um dueto com Koenig).

O início é fervilhante, com 'Holiday', 'Bambina' (algo 'clashiana' na melodia), 'Unbelievers' (estupendamente pop) e 'Everlasting Arms'. O charme pop de 'Oxford Comma' surge relativamente cedo no alinhamento, seguido de 'Jonathan Low' (a canção da banda-sonora de "Twilight"), comprimido new wave/power pop à anos 80 - só aqui poderíamos ter duas bandas.

A ginga jazzística de 'Sunflower' promove novo despique de riffs entre os dois guitarristas, um solo rock and roll de Jones e um final em êxtase elétrico. É bom lembrar que faz parte de "Father of the Bride", o primeiro álbum dos Vampire Weekend em seis anos, de onde é oriunda a jangle pop de 'This Life', bem acolhida por um Coliseu que depois não recebe pior o dueto country entre Koenig e Morgan, com o baterista Chris Tomson a juntar-se na guitarra ('Married in a Gold Rush', também do álbum de 2019).

'Harmony Hall' é o single mais radiofónico dos Vampire Weekend (e a razão pela qual, vindos do indie, terão sido aposta como cabeças de cartaz do NOS Alive este ano), mas é com 'Cousins', de "Contra" (2010) que o crescendo se forma, até se chegar a 'A-Punk' (do homónimo álbum de estreia, de 2008), o momento em que o Coliseu vibra e as suas fundações estremecem. O arrefecimento, com '2021' e 'Giving Up the Gun' (provavelmente a canção mais sensaborona do grupo) seria inevitável, e a contenção de 'Jerusalem, New York, Berlin' deixa a entender que para o encore ficará guardada outra animação.

No regresso ao palco, maior descontração. Depois da obrigatória 'Mansard Roof', Ezra Koenig decreta que este é, efetivamente, o concerto mais longo que a banda deu em Portugal. Seguem-se mais seis capítulos, numa reta final generosa onde cabem pedidos do público - primeiro 'Ladies of Cambridge'; depois 'My Mistake' (o "pedido pouco habitual" que levou o italiano Giacomo, fã vindo da cidade italiana de Nápoles, a subir ao palco, abraçar toda a gente e sentar-se ao piano para mostrar o que vale); por fim 'The Kids Don't Stand a Chance'.

Já sem dar ouvidos ao povo, o trio final é inspirado: 'Worship You', 'Ya Hey' e o último adeus com 'Walcott', com o regresso ao sítio onde tudo começou, o surpreendente álbum de estreia com o qual 2008 soltou os seus primeiros foguetes. Duas horas e dez minutos depois do primeiro "olá, Lisboa", a banda diz "adeus, Lisboa". No meio ficou um belo concerto.