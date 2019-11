Há mais uma tragédia a ensombrar a família Bennington. Xander Mecum, primo de Jaime e Isaiah, filhos do falecido vocalista dos Linkin Park com a ex-mulher Elka Brand, suicidou-se com apenas 14 anos.

O anúncio foi dado por Talinda Bennington, viúva do músico, através das redes sociais. "Ele era um rapaz muito amável, e a sua morte não o define", escreveu. O suicídio, continuou, "foi uma solução permanente para um problema temporário".

Os pais de Xander criaram, entretanto, uma página na plataforma Go Fund Me com vista a angariar fundos que consigam cobrir as despesas com o funeral. "Obrigado pelo vosso amor e pelas vossas orações", pode ainda ler-se.