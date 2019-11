Samuel Úria acaba de lançar um novo single, 'Fica Aquém'.

A canção foi apresentada ontem, numa festa de karaoke no Viking Bar, em Lisboa, e é a primeira amostra do novo álbum do músico de Tondela, que deverá sair em abril de 2020.

Veja aqui o vídeo, realizado por Filipe C. Monteiro.

Fruto da colaboração com Miguel Ferreira, 'Fica Aquém' tem uma letra que se refere ao “desacerto nos valores sociais em que vamos vivendo”, como pode ler-se em comunicado.



“Sendo esta canção um retrato duro e muito direto de um mundo corrompido sob os mais diversos ângulos, coloquei-me o desafio de fazer o filme seguindo essa mesma premissa. Já há uns anos que me interesso muito pelos artefactos visuais resultantes da má codificação de um ficheiro de vídeo. E a forma como se pode controlar essa 'corrupção' de DATA. Dessa forma, neste filme, todos os efeitos visuais foram conseguidos, não com pós-produção, mas através da inserção deliberada de 'erros' no código do ficheiro que o impede de ser lido e visto 'correctamente'. Um filme corrompido do primeiro ao último frame”, escreve o autor do vídeo, Filipe C. Monteiro, que realizou também os vídeos de 'Eu Seguro' ou 'Dou-me Corda', de Samuel Úria.



Quanto a concertos, Samuel Úria apresenta as novas canções ao vivo na Casa da Música, no Porto, a 22 de abril, e no Tivoli, em Lisboa, a 29 do mesmo mês.

Os bilhetes custam entre 13 euros e 19 euros e já podem ser adquiridos.