Os alemães Meute, que há poucos dias atuaram no Super Bock em Stock, em Lisboa, regressam a Portugal no próximo ano.

A banda de Hamburgo, apresentada como uma fanfarra do tecno, tocará no Lisboa ao Vivo, em Lisboa,a 25 de fevereiro, e no Hard Club, no Porto,a 26 do mesmo mês.

Os bilhetes custam 25 euros.

Veja aqui a reportagem da SIC com os Meute: