Em 2020, Mariah Carey entrará para o Livro dos Recordes do Guinness. A 'culpa' é de 'All I Want For Christmas Is You', o maior dos seus êxitos, inevitável a cada Natal que passa.

A canção, que cumpriu recentemente 25 anos desde o seu lançamento, tornou-se na música de Natal mais bem sucedida no top 100 da Billboard (que espelha as vendas nos Estados Unidos), na que mais semanas ficou no top 10 do Reino Unido, e no tema de um artista feminino mais escutado no Spotify em 24 horas. Três recordes homologados pelo Guinness.

"Estamos entusiasmados por poder homenageá-la com estes títulos", escreveram os responsáveis pelo livro, nas redes sociais.

A caminho das 600 milhões de visualizações, o videoclip de 'All I Want For Christmas Is You' pode aqui ser recordado: