Casey Spooner, um dos elementos dos Fischerspooner, que anunciaram a sua separação no final do mês passado, acusa Madonna de não o ter creditado no seu mais recente álbum, "Madame X". O músico garante que trabalhou com Mirwais, um dos produtores do álbum, numa versão inicial de 'God Control', tema que abre os concertos da atual digressão, e que não foi creditado nem compensado por isso.

Numa mensagem partilhada no Instagram no passado fim de semana, Spooner diz estar farto de uma discussão que se arrasta há cinco meses. "Co-escrevi 'God Control' e não obtive qualquer crédito ou compensação", começa por dizer, "tentei fazer tudo como deve ser e tenho sido paciente, mas o tempo esgotou-se!". O músico explica que foi contratado por Mirwais para trabalhar numa canção que seria incluída num álbum do francês, projeto esse que acabou por ser colocado na prateleira.

Confrontado com 'God Control' no disco de Madonna, Spooner diz ter ficado com um nó na garganta: "é a canção em que eu trabalhei. Contém o meu trabalho e é influenciada pela minha maqueta. Fiquei extremamente emocional e senti-me profundamente traído". Depois de ter enviado vários e-mails a Mirwais, para os quais não obteve qualquer resposta, terá sido contactado pela equipa legal de Madonna, que lhe fez uma proposta que recusou.

O advogado da rainha da pop alegou depois que a artista não foi informada por Mirwais do trabalho de Spooner na canção e fez uma contraproposta que Spooner apelida de "merdosa". "Honestamente, os termos são merdosos. Recebo um avanço de 25 mil dólares que depois de impostos e honorários se transformam em 10 mil?!?!?", escreve o músico, "tem sido um pesadelo interminável de advogados e de espera e de mais e-mails... e para quê? 10 mil? Devia era estar a receber uma percentagem dos concertos".

"Não há dinheiro nas vendas de discos. Ponto final. Nem mesmo para a Madonna. Vi os números", continua, "Madonna, mudei de ideias. Penso que 1% dos lucros da tua digressão cobrem a minha contribuição e os prejuízos. É com essa canção que abres os concertos. E enquanto tu andas por aí a divertir-te em palco... eu estou completamente falido em Berlim. Roubado, ignorado e atrasado". Ouça abaixo a versão inicial de 'God Control' e o tema gravado por Madonna.