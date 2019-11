Os Faith No More anunciaram mais um concerto em território europeu. A banda de Mike Patton irá atuar no festival Mad Cool, em Madrid, a 11 de julho.

A confirmação surge pouco tempo após os Faith No More terem anunciado alguns concertos em festivais europeus, e após o Mad Cool ter anunciado a presença dos Killers e dos Kings of Leon no seu cartaz.

Recorde-se que o Mad Cool é uma espécie de "irmão" do festival português NOS Alive, que se realiza nas mesmas datas e com quem tem partilhado, ao longo dos anos, vários nomes do cartaz.

O último concerto dos Faith No More em Portugal foi, aliás, no NOS Alive, em 2010.