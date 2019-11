Os Faith No More anunciaram o seu regresso aos palcos. A banda de Mike Patton irá dar alguns concertos pela Europa, em 2020.

Após um hiato que teve início em 2016, os Faith No More irão atuar em quatro festivais europeus: o Sunstroke, na República da Irlanda, a 13 de junho, o Hellfest, em França, a 20, o Tons of Rock, na Noruega, a 26 e o Mad Cool, em Madrid, a 11 de julho.

A banda norte-americana anunciou o seu regresso com humor, escrevendo que "cinco anos, quatro colonoscopias, duas obturações e uma mão cheia de exames à próstata depois dizem-nos que é altura de voltarmos rapidamente à Europa".

Com este anúncio, 2020 parece ser o ano de Mike Patton: o vocalista já havia anunciado o regresso de outra das suas bandas, os Mr. Bungle, que irão dar alguns concertos pelos Estados Unidos.