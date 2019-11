Continua a dar frutos a popularidade de André Rieu em Portugal.

Depois de 13 concertos na Altice Arena, este ano (o último é a 28 de novembro), o holandês já anunciou que, em 2020, estará de regresso.

A 19 de novembro de 2020, André Rieu e a sua orquestra Johann Strauss tocam mais uma vez na Altice Arena.

Os bilhetes já estão à venda e custam entre 45 euros e 95 euros (125 euros os lugares VIP).

“2019 foi um ano muito especial para mim, porque em 2019 começou a minha fantástica história de amor com o público português. Estou incrivelmente grato pela vossa paixão, pelo vosso carinho e pelos bons momentos que vivemos juntos noite após noite. Já estou ansioso por regressar em 2020 para fazer destes nossos concertos de Natal uma tradição. Não conheço local mais fantástico para viver esta época tão bonita do ano do que em Portugal”, escreve André Rieu em comunicado.

Este ano, 160 mil pessoas viram os 13 concertos de André Rieu em Lisboa, o que faz da capital portuguesa a cidade europeia recordista de vendas de bilhetes do violinista e maestro holandês.