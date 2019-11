A história de Gal Mizrachi, um fã de música israelita, deu origem a um pequeno documentário de cerca de 30 minutos sobre a sua paixão por festivais.

No espaço de oito anos, Gal já foi a mais de 100 festivais de música; o feito é tanto mais notável quanto o melómano tem limitações físicas que o obrigam a andar de cadeira de rodas.

A mensagem de “Wheels of Madness”, o documentário, comoveu Dave Grohl.

“Vi isto de manhã, quando acordei... uma prova de como o amor, a esperança, a música e as pessoas se podem juntar para fazer do mundo um sítio melhor”, escreveu o músico no Facebook. “Gal, enquanto limpo as lágrimas, desejo-te feliz aniversário (não fazia ideia que fazia anos!) e espero que os nossos caminhos se voltem a cruzar. Inspiraste-me mais do que alguma vez saberás. Isto foi uma grande surpresa”.

No passado verão, Dave Grohl viu Gal Mizrachi na plateia no Sziget Festival, na Hungria, e convidou-o a ver o concerto dos Foo Fighers no palco. “Tu és a estrela deste espetáculo”, elogiou o norte-americano, que agora se deixou comover pelo documentário do fã que fazia anos nesse dia.