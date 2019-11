Pete Townshend deu uma entrevista à Rolling Stone, na qual expressou o seu alívio por já não ter de lidar com colegas de banda "difíceis", como o eram Keith Moon e John Entwistle.

"Sei que isto não vai deixar nada contentes os fãs dos Who, mas ainda bem que morreram", contou. "Era muito difícil tocar com eles".

"Nunca conseguiram formar bandas eles próprios. Acho que a minha disciplina musical, a minha eficiência enquanto guitarrista ritmo, é que manteve a banda unida".

"O som de baixo do John parecia um órgão. Cada nota e cada harmonia ficava a pairar. E com o Keith o meu trabalho era manter o tempo, porque ele não fazia isso. Quando morreu, pensei que já não teria que o fazer", continuou.

Townshend deixou, no entanto, uma palavra de apreço para com Roger Daltrey, vocalista dos Who. "Temos muito pouco em comum, mas gostamos muito um do outro", explicou.