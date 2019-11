"40 Anos a Dar no Duro", coletânea dos Xutos & Pontapés, entrou esta semana para o primeiro lugar do top de vendas nacional, empurrando "Ghosteen" de Nick Cave & The Bad Seeds, que liderava na semana passada, para o quarto lugar. Na vice-liderança está outra nova entrada: "Aqui Está-se Sossegado" de Camané e Mário Laginha.

São várias as novas entradas na tabela: "Courage de Céline Dion estreia-se no quinto lugar; "No Treasure But Hope" dos Tindersticks no 10º; "Melim" dos Melim para 35º; e "Mulheres" de Adriana Lua para o 48º.

A morte de José Mário Branco fez também com que uma série de discos seus entrem ou reentrem para o top: "Canções Escolhidas" em sétimo, "Integral" em 12º, "Inéditos (1967-1999)" em 13º, "Resistir É Vencer (Edição 50 Anos)" em 22º, "Correspondências (Edição 50 Anos)" em 39º, "Margem de Certa Maneira" em 40º e "Ao Vivo em 1997 (Edição 50 Anos)" em 44º.

1. Xutos & Pontapés - "40 Anos a Dar no Duro"

2. Camané e Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

3. Carlos do Carmo - "Oitenta"

4. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

5. Céline Dion - "Courage"

6. Aldina Duarte - "Roubados"

7. José Mário Branco - "Canções Escolhidas"

8. Marco Paulo - "As Nossas Canções"

9. The Beatles - "Abbey Road"

10. Tindersticks - "No Treasure But Hope"

Julinho KSD continua a liderar a tabela de streaming com 'Hoji N'ka ta Rola', mas as grandes novidades são a entrada do novo single de Billie Eilish, 'Everything I Wanted' para o quinto lugar e a subida de 'Somos Iguais' de Plutónio da 66ª para a sexta posição.

1. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

2. Tones and I - 'Dance Monkey'

3. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

4. Julinho KSD - 'Vivi Good'

5. Billie Eilish - 'Everything I Wanted'

6. Plutónio - 'Somos Iguais'

7. Travis Scott - 'Highest in the Room'

8. Julinho KSD - 'Sentimento Safari'

9. Wet Bed Gang - 'Irresponsável'

10. Plutónio - 'Vergonha na Cara'