É uma tradição que se mantém: no próximo dia 25 de dezembro, ou seja, no dia de Natal, Legendary Tigerman vai dar um concerto na ZDB, em Lisboa.

“E na noite de Natal, o rock n' roll volta a descer à Terra para aquecer o coração aos solitários. Com as ruas vazias e os espíritos dominados por sentimentos confusos (alívio, paz, depressão, melancolia, tédio), não há nada como o estrépito do som das guitarras e a ameaça de uma voz tecida nas imagens da América profunda. Música fantasiosa para libertar da fantasia”, pode ler-se na página do evento no Facebook.



“O anfitrião voltar a ser The Legendary Tigerman, acompanhado de instrumentos e canções. É um caso raro, este. Um homem convidar os outros, com a sua música, sem alaridos, apenas com a convicção serena de que ela bastará para o sucesso do chamamento. Ora, no repertório do homem-tigre não faltam canções que têm, exactamente, a capacidade de congregar os outros à sua volta. Por exemplo, Do Come Home ou Life Aint Enough For You. E o mais importante, sobretudo nesta noite, não se impõem a quem as ouve. Deixam-se estar ou acomodam-se às emoções de quem chega. Não se pense que curam, que são uma espécie de lenitivos. The Legendary Tigerman não traz uma mensagem de harmonia ou de paz. Não faltará turbulência e agitação nesta noite”, avisa-se.

Os bilhetes já estão à venda e custam 6 euros.